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26 червня 2024, 10:07

Авіакомпанії групи Lufthansa запроваджують екологічний збір: може сягати 72 євро

Авіакомпанії групи Lufthansa — найбільшого авіаперевізника в Європі — з 2025 року включатимуть доплату в розмірі до 72 євро за квиток, аби покрити витрати в межах нової системи квоти на шкідливі викиди в ЄС. Про це, як пише «Європейська правда», Lufthansa повідомила 25 червня.

Авіакомпанії групи Lufthansa — найбільшого авіаперевізника в Європі - з 2025 року включатимуть доплату в розмірі до 72 євро за квиток, аби покрити витрати в межах нової системи квоти на шкідливі викиди в ЄС.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Доплата стосуватиметься квитків, заброньованих із 26 червня, та рейсів, які вилітають із європейських країн. Залежно від відстані подорожі вона становитиме від 1 до 72 євро.

«Група авіакомпаній не зможе самостійно нести додаткові витрати, які послідовно зростатимуть і пов'язані з регуляторними вимогами, в найближчі роки», — йдеться в пресрелізі Lufthansa.

Там додали, що доплата піде на відшкодування вартості квот на викиди для авіаційного транспорту, запроваджених Євросоюзом, які набудуть чинності цього та наступного року.

До складу групи Lufthansa входять такі перевізники, як Eurowings, Swiss, Austrian та Brussels Airlines.

Нагадаємо

Наприкінці 2022 року ЄС погодив систему торгівлі квотами на викиди (ETS) і мандатами на використання екологічного авіаційного палива (SAF).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
omen666
omen666
26 червня 2024, 10:55
#
20-річні зусилля цивілізованого світу зі зниження шкідливих викідів повністю знищено кацапською агресією. і це — на десятиріччя
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 червня 2024, 11:04
#
Потепління клімату — це найвеличніший обман.
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