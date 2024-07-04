Джефф Безос заявив про продаж 25 млн акцій Amazon на $5 млрд у день, коли їхня вартість досягла історичного максимуму в $200. Про це повідомляє Bloomberg.
4 липня 2024, 8:52
Джефф Безос продає акції Amazon на $5 млрд
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зростання акцій
Ціна акцій Amazon зросла на 32% цього року завдяки розробкам компанії в галузі хмарних технологій та генеративного штучного інтелекту.
Після продажу Безос все ще володітиме майже 912 млн акцій, або близько 8,8% Amazon.
Читайте: Безос планує продати до 50 мільйонів акцій Amazon
Нагадаємо
У лютому Безос вже продавав акції Amazon на $8,5 млрд, і це був перший раз з 2021 року, коли він вирішив позбутися частини акцій компанії.
У 1994 році Безос заснував компанію Amazon як продавця книг. У 2021 році він пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі