Джефф Безос продає акції Amazon на $5 млрд

Джефф Безос заявив про продаж 25 млн акцій Amazon на $5 млрд у день, коли їхня вартість досягла історичного максимуму в $200. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання акцій

Ціна акцій Amazon зросла на 32% цього року завдяки розробкам компанії в галузі хмарних технологій та генеративного штучного інтелекту.

Після продажу Безос все ще володітиме майже 912 млн акцій, або близько 8,8% Amazon.

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Нагадаємо

У лютому Безос вже продавав акції Amazon на $8,5 млрд, і це був перший раз з 2021 року, коли він вирішив позбутися частини акцій компанії.