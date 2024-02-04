Безос планує продати до 50 мільйонів акцій Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос продасть до 50 мільйонів акцій фірми онлайн-роздрібної торгівлі та хмарних послуг протягом наступного року, згідно з заявою компанії в п’ятницю. Про це пише Reuters.

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Вартість акцій

Цінні папери коштують 8,6 мільярда доларів за поточною ціною акції в 171,8 долара.

Згідно з останнім річним звітом компанії, план продажу, який залежить від певних умов, був прийнятий 8 листопада минулого року та буде завершено до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо

У п’ятницю акції Amazon підвищилися майже на 8% після того, як компанія-важковаговик електронної комерції повідомила про вищі, ніж очікувалося, обсяги продажів у святковий квартал, а її прибутковий хмарний бізнес засвідчив перші прирости завдяки функціям на базі ШІ.

Минулого року вони зросли більш ніж на 80% на тлі ширшого зростання цін на технологічні акції та перевершили еталонний індекс S&P 500.

У 1994 році Безос заснував компанію Amazon як продавця книг. У 2021 році він пішов з посади виконавчого директора та обійняв посаду виконавчого голови.