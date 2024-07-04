Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу пакет допомоги містить дві суми — $150 мільйонів та $2,2 мільярди. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Що входить до нового пакету
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ракети для українських систем протиповітряної оборони;
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боєприпаси для високомобільної артилерії;
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ракетні системи;
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артилерійські снаряди та інші критичні засоби.
Все озброєння взято з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.
Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку росії.
Як уточнили в Пентагоні, перша частина пакета містить в собі додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння на суму в $150 мільйонів.
Також виділено $2,2 мільярда, які будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT і NASAMS для України.
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