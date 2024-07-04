США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Що входить до нового пакету

ракети для українських систем протиповітряної оборони;

боєприпаси для високомобільної артилерії;

ракетні системи;

артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Все озброєння взято з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку росії.

Як уточнили в Пентагоні, перша частина пакета містить в собі додаткові перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння на суму в $150 мільйонів.

Також виділено $2,2 мільярда, які будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT і NASAMS для України.