Падіння біткоїна та SEC не знайшла доказів правопорушень з боку Binance.US: що нового на ринку

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Біткоїн знову просів нижче $61 000

У середу, 3 липня, вартість першої криптовалюти обвалилася з $62 100 до $60 700. За добу біткоїн просів на 3%, за тиждень — на 1,26%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. Ethereum за добу просів на 2,85%, BNB — на 2,24%.

Kraken вивчає потенціал ядерної енергії для своїх дата-центрів

Криптовалютна біржа Kraken розглядає можливість використання ядерної енергії як джерела живлення для своїх дата-центрів. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на заяву головного технічного директора компанії Вішну Патанкара.

Представник Kraken зазначив, що компанія не планує будувати власні ядерні реактори, але зацікавлена в партнерстві з енергетичними підприємствами. Насамперед, її цікавлять малі модульні реактори (SMR), які зможуть забезпечити безперебійне постачання електроенергії.

«Глобальний характер криптовалют означає, що Kraken потребує постійного постачання енергії. Особливо з урахуванням того, що ми забезпечуємо велику частку світових обсягів торгівлі», — сказав Патанкар.

Також у заяві йдеться, що Kraken вивчає потенціал атомної енергетики в Північній Америці та Європі. Криптобіржа задумалася про «зміцнення енергетичної стійкості» на тлі зростання попиту на її послуги, а також розвитку сфери децентралізованих фінансів (DeFi).

Патанкар розповів, що дедалі більше технологічних компаній укладають контракти з енергоносіями для забезпечення живлення дата-центрів і задоволення потреб штучного інтелекту.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, Патанкар заявив, що Kraken безумовно розглядає ядерну енергетику як перспективний варіант. На відміну від сонячних або вітряних електростанцій, вона не залежить від погодних умов.

Влада Німеччини вивела з підконтрольного рахунку ще понад 1 330 BTC

2 липня 2024 року влада Німеччини відправила 282,74 BTC з підконтрольного їй рахунку на три криптовалютні біржі. Про це свідчать дані платформи Arkham Intelligence.

Зокрема, уряд переказав 150 BTC на Bitstamp, 100 BTC на Coinbase та 32,74 BTC на платформу Kraken.

Крім того, з гаманця, який контролює влада Німеччини, надіслали 361,87 BTC компанії Flow Traders та ще 688,14 BTC — неідентифікований гаманець. Загалом, влада вивела з підконтрольного рахунку понад 1332,75 BTC на суму близько $83,5 млн за чотири години.

На момент оголошення на балансі уряду країни зберігається понад 43 350 BTC, які оцінюються в близько $2,7 млрд.

Нагадаємо, 25 червня 2024 року влада Німеччини вивела з підконтрольного рахунку 400 BTC на криптобіржі.

SEC не знайшла доказів правопорушень з боку Binance.US

Binance.US — американський підрозділ криптовалютної біржі Binance — заявив, що за 11 місяців розслідування Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) так і не змогла надати докази правопорушень з боку платформи.

Заява Binance.US була зроблена після рішення суду, який затвердив подальший розгляд більшості позовів SEC щодо Binance, її підрозділу Binance.US і колишнього голови компанії Чанпена Чжао.

Нагадаємо, в документі йшлося про те, що суд продовжить розгляд претензій SEC щодо платформ, пов’язаних із первісною пропозицією токенів і продажем BNB, програмою стейкінгу, відсутністю ліцензії та торгівлею цінними паперами.