В ЄС хочуть ввести мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів

Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, включаючи Temu, Shein та AliExpress. Про це повідомляє Financial Times.

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Які зміни хочуть запровадити

За інформацією джерел видання, наприкінці цього місяця Європейська комісія запропонує скасувати поточний поріг у 150 євро, нижче за який товари можна купувати без мит.

За даними Єврокомісії, у 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менш як 150 євро. Єврокомісія зазначає, що «величезні обсяги електронної торгівлі мають митні органи на міцність».

Митна реформа в ЄС

У статті FT йдеться про те, що ЄС обговорює скасування обмеження в рамках проєкту митної реформи, запропонованого Єврокомісією у травні 2023 року, але тепер він може спробувати прискорити його прийняття, щоб протистояти сплеску дешевого імпорту.