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2 липня 2024, 17:16

НБУ розробив єдиний механізм для безперервної роботи банків в особливий період

Національний банк систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.
Фото: bank.gov.ua

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Про що йде мова

Йдеться зокрема, про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Чим зумовлено зміни

Зазначається, що упродовж 2004−2024 років Нацбанк випустив майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів, які визначають особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду.

Наразі Національний банк оформлює їх у єдину систему, що визначає:

  • режими функціонування суб'єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим);

  • порядок прийняття Нацбанком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це;
  • напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб'єктами ринку фінансових послуг та Нацбанком;
  • вимоги до розроблення НБУ та суб'єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Таке оновлення узгодить роботу Національного банку та суб'єктів ринку фінансових послуг, скоординує режими роботи з огляду на зовнішні обставини та забезпечить готовність усіх суб'єктів ринку до переходу до обмеженого режиму роботи для реагування на зміну умов функціонування фінансового сектору.

Упродовж шести місяців, до 2 лютого 2025 року, учасники ринку фінансових послуг повинні розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду, а також поінформувати про це Національний банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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