Сьогодні графіки відключення світла діятимуть цілодобово. Вимикатимуть одразу кілька черг

У середу, 3 липня, графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби, більшу частину якої обмежуватимуть три черги відключень одночасно. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«3 липня обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причина обмеження — високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.