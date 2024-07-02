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2 липня 2024, 19:43

Скорочує розрив з Tesla: китайська BYD повідомила про зростання продажів електрокарів на 21%

Китайський автогігант BYD повідомив про зростання продажів електромобілів у другому кварталі на 21%, скоротивши відставання від Tesla. Про це пише Reuters.

Китайський автогігант BYD повідомив про зростання продажів електромобілів у другому кварталі на 21%, скоротивши відставання від Tesla.
Фото: wikipedia.org

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За даними щомісячних звітів BYD про продажі, автовиробник із квітня по червень продав понад 426 тисяч електромобілів, що приблизно на 12 тис. менше, ніж заплановані на другий квартал поставки автомобілів Tesla.

Очікується, що найближчими днями американська компанія повідомить про падіння на 6% поставок у квітні-червні, і якщо фактичні результати за квартал виявляться нижчими, ніж очікувалося, Tesla може знову поступитися лідерством у продажах електрокарів китайській BYD.

Один із найбільших у світі фінансових конгломератів Barclays прогнозує падіння поставок Tesla у другому кварталі на 11%, що стане її найгіршим показником за всю історію.

Після багатьох років стрімкого зростання Tesla стала найдорожчим автовиробником у світі, проте у січні компанія попередила, що зростання поставок у 2024 році буде значно нижчим, ніж раніше, через різке посилення конкуренції на ринку електромобілів.

Від березня американська компанія скоротила виробництво свого бестселера Model Y на заводі в Шанхаї, реагуючи на зниження попиту на старі моделі Tesla в Китаї, другому за величиною ринку після США.

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Водночас її головний китайський конкурент BYD зберіг стабільне зростання продажів електромобілів, а ряд нових виробників електрокарів із Китаю навіть заявили про кратне зростання продажів у другому кварталі. Наприклад, поставки автомобілів NIO у квітні — червні зросли більш ніж удвічі — до 57 300 одиниць.

У китайській асоціації легкових автомобілів CPCA вважають низькі ціни і зростання попиту на електромобілі та гібриди головними причинами високих продажів китайських електромобілів за останні місяці.

За даними CPCA, лише в Китаї у травні продажі нових електромобілів та гібридів становили 46,7% від загального обсягу проданих автомобілів, що стало новим місячним максимумом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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