Баффет продав акції BYD на $40 млн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2024, 10:45

Баффет продав акції BYD на $40 млн

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за $39,8 мільйона. Про це повідомляє Reuters. BYD торік обійшла Tesla і стала найбільшим у світі продавцем електромобілів.

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за $39,8 мільйона.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанія Баффета почала інвестувати в компанію BYD, що базується в Шеньчжені, у 2008 році. Тоді вона заплатила $230 мільйонів за близько 225 мільйонів акцій, що на той час дорівнювало 10% від усіх випущених акцій.

В повідомленні зазначається, що Berkshire інвестує переважно в США. І інвестиції в китайську BYD були винятком.

Компанія почала продавати свою частку у 2022 році, після того, як ціна акцій BYD зросла більш ніж у 20 разів.

Ціна акцій впала приблизно на 30% з моменту досягнення піка в червні 2022 року.

У квітні Tesla витіснила BYD й повернула собі статус найбільшого продавця електромобілів у світі.

Таким чином після продажу частка компанії Баффета у випущених BYD акціях скоротилась до 6,90% з 7,02%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 10:53
#
На тлі торговельної війни Китаю проти США і ЄС таке рішення цілком доцільне, США і ЄС очевидно і в майбутньому будуть скорочувати інвестиції в китайську економіку і будуть видавати відповідні законодавчі акти, для стимуляції приватних інвесторів, щоб не накачувати економіку Китаю своїми грошима.

p. s. Зважаючи на ринок Індії, котрий розвивається, гіпотетично, США і ЄС можуть перенаправити свої інвестиції в Індію, як і перенесення заводів, це допомогло б США і ЄС відколоти Індію від мордору, особливо зважаючи на напружені відносини Індії і Китаю, що в тому числі є камінням зіткнення в їх стосунках в так званому «брікс».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами