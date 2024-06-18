Баффет продав акції BYD на $40 млн

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за $39,8 мільйона. Про це повідомляє Reuters. BYD торік обійшла Tesla і стала найбільшим у світі продавцем електромобілів.

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Компанія Баффета почала інвестувати в компанію BYD, що базується в Шеньчжені, у 2008 році. Тоді вона заплатила $230 мільйонів за близько 225 мільйонів акцій, що на той час дорівнювало 10% від усіх випущених акцій.

В повідомленні зазначається, що Berkshire інвестує переважно в США. І інвестиції в китайську BYD були винятком.

Компанія почала продавати свою частку у 2022 році, після того, як ціна акцій BYD зросла більш ніж у 20 разів.

Ціна акцій впала приблизно на 30% з моменту досягнення піка в червні 2022 року.

У квітні Tesla витіснила BYD й повернула собі статус найбільшого продавця електромобілів у світі.

Таким чином після продажу частка компанії Баффета у випущених BYD акціях скоротилась до 6,90% з 7,02%.