Nvidia загрожують штрафи до 10% обороту через антиконкурентні дії

Французький антимонопольний регулятор має намір висунути звинувачення американській технологічній компанії Nvidia за нібито антиконкурентні дії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на людей, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

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Це перший випадок таких дій проти виробника комп'ютерних чіпів. Французький обвинувальний акт послідував за раптовими рейдами в секторі відеокарт у вересні 2023 року, які, були спрямовані проти Nvidia. Ці рейди були результатом ширшого розслідування у сфері хмарних обчислень.

Найбільший у світі виробник чіпів, які використовуються як для штучного інтелекту, так і для комп'ютерної графіки, побачив, що попит на його чіпи різко зріс після випуску застосунку для генерації штучного інтелекту ChatGPT.

Це планомірно викликало пильну увагу регуляторних органів по обидва боки Атлантичного океану.

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Минулого року компанія повідомила, що регуляторні органи Європейського Союзу, Китаю та Франції просили надати інформацію про її графічні карти.

Повідомляється, що французький наглядовий орган вказав на ризик зловживань з боку постачальників чіпів.

Він висловив занепокоєння щодо залежності сектору від програмного забезпечення для чипів CUDA від Nvidia, єдиної системи, яка на 100% сумісна з графічними процесорами, що стали необхідними для прискорених обчислень.

Він також висловив занепокоєння щодо нещодавніх інвестицій Nvidia у постачальників хмарних послуг, орієнтованих на штучний інтелект, таких як CoreWeave.

За порушення французьких антимонопольних правил компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% від їхнього глобального річного обороту, хоча вони також можуть піти на поступки, щоб уникнути штрафів.

Міністерство юстиції США бере на себе ініціативу в розслідуванні справи Nvidia, оскільки воно розділяє повноваження з контролю за великими технологіями з Федеральною торговою комісією.