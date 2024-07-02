«єРобота»: за два роки програми держава інвестувала 8,5 мільярда в розвиток бізнесу

За два роки дії проєкту «єРобота» держава інвестувала через гранти в підприємництво 8,5 млрд грн. Понад 18 000 підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу за проєктом «єРобота». Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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«За державної підтримки відкрито тисячі нових компаній, діючі отримали можливості для зростання, збільшення обсягів виробництва, виходу на нові ринки. Вони працюють, сплачують податки, створюють робочі місця — понад 55 тисяч нових робочих місць в різних галузях створять отримувачі грантів», — зазначила Свириденко.

З початку запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» — видано 16 490 мікрогрантів на 3,9 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 672 гранти на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 211 грантів на 925 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 634 гранти на 283 млн грн.

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Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо

Проєкт «єРобота» був запроваджений в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.