Уряд оновив умови отримання гранту для всіх українців за програмою єРобота: фізичні особи, які стануть ФОП, можуть не створювати робоче місце для грантів до 75 тисяч грн. А підприємцям з Харкова чи Харківської області збільшили розмір допомоги вдвічі — до 500 тис. грн, щоб місцева економіка працювала попри труднощі війни. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
18 червня 2024, 8:39
єРобота: Уряд збільшив розмір грантів харків’янам — до 500 тисяч гривень
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Які умови
- до 75 000 — майбутнім ФОПам не обов’язково створювати робочі місця;
- до 150 000 — треба створити 1 робоче місце;
- до 250 000 — треба створити 2 робочі місця.
Як податися на програму єРобота
- Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису.
- Заповніть онлайн-заявку.
- Прикріпіть бізнес-план за формою.
- Підпишіть електронним підписом та відправте.
Джерело: Мінфін
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