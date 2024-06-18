єРобота: Уряд збільшив розмір грантів харків’янам — до 500 тисяч гривень

Уряд оновив умови отримання гранту для всіх українців за програмою єРобота: фізичні особи, які стануть ФОП, можуть не створювати робоче місце для грантів до 75 тисяч грн. А підприємцям з Харкова чи Харківської області збільшили розмір допомоги вдвічі — до 500 тис. грн, щоб місцева економіка працювала попри труднощі війни. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.