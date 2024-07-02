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2 липня 2024, 14:09

Населення зменшило купівлю валюти в банках

Українці у червні 2024 року продали банкам готівкову та безготівкову валюту на $1,483 млрд (в еквіваленті) й купило на $2,456 млрд. Чиста купівля валюти склала $972,3 млн. Про це свідчать дані НБУ.

Українці у червні 2024 року продали банкам готівкову та безготівкову валюту на $1,483 млрд (в еквіваленті) й купило на $2,456 млрд.

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Обсяг купівлі скоротився порівняно з травнем на 6,1%, коли українці купили $1,036 млрд. З початку року українці купили у банках $5,238 млрд.

Яким був курс долара у червні

Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

На міжбанку курс упав із 40,65 до 40,50 грн/долар. Офіційний курс 14 червня досяг максимуму 40,69 грн/долар, а потім коливався близько рівня 40,50 грн/долар.

Читайте також: Послаблення гривні: який курс долара прогнозує Кабмін у 2024 році

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+43
TAN72
TAN72
2 липня 2024, 14:13
#
Когда уже напишут, население сдало больше долларов чем купило😂
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
2 липня 2024, 15:08
#
Никогда…
В том числе и потому, что теневой бизнес покупая валюту для своих операций, проходит по графе «население», а теневого бизнеса в Украине более 30%…
+
+15
financialGenius
financialGenius
2 липня 2024, 15:34
#
Как получили данную цифру? К вам пришли с теневого бизнеса и отчитались?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 17:52
#
У нас профильное министерство заявляет о больше чем 30% и это ещё ДО войны. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fc48bdd5-178c-47af-b64c-c7ee533cb4b0&title=ZagalniTendentsiiTinovoiEkonomikiVUkrainiUIKvartali2021-Roku Достаточно официальные для вас данные? Или нужно лично заявление Зеленского? Поражают такие кадры.
+
0
financialGenius
financialGenius
2 липня 2024, 15:33
#
Как получили данную цифру? К вам пришли с теневого бизнеса и отчитались?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 липня 2024, 17:54
#
У минэкономики можете уточнить)
+
0
Abramon
Abramon
2 липня 2024, 15:45
#
Головне, що більше валюти громадяни купили, а не здали.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 липня 2024, 16:13
#
Все накупили до 40ка…грн… .
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