Населення зменшило купівлю валюти в банках

Українці у червні 2024 року продали банкам готівкову та безготівкову валюту на $1,483 млрд (в еквіваленті) й купило на $2,456 млрд. Чиста купівля валюти склала $972,3 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Обсяг купівлі скоротився порівняно з травнем на 6,1%, коли українці купили $1,036 млрд. З початку року українці купили у банках $5,238 млрд.

Яким був курс долара у червні

Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

На міжбанку курс упав із 40,65 до 40,50 грн/долар. Офіційний курс 14 червня досяг максимуму 40,69 грн/долар, а потім коливався близько рівня 40,50 грн/долар.

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