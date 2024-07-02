Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів. Про це повідомляє пресслужба Комісії.
2 липня 2024, 13:04
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
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Сумнівні інвестиційні проєкти
- Bitcoin Minetrix
- F2Hash
- BitFuFu
- TEC Crypto
- BDSwiss
- FXCC
- Binarymate
- DAXBASE
- CENTOBOT
- BinBot PRO
- Forex Prop Firm (FPF)
- Connext
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
У Комісії також нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється.
Джерело: Мінфін
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