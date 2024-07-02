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2 липня 2024, 12:45

Продажі NFT впали на 44% та відтік капіталу з криптофондів: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Продажі NFT впали на понад 40%

Ажіотаж навколо мем-коїнів, а також загальний негатив на ринку криптовалют у другому кварталі сприяли падінню продажів невзаємозамінних токенів на 44%. Про це Cointelegraph заявив інвестиційний директор Apollo Crypto Генрік Андерссон.

Згідно з CryptoSlam, обсяг продажів NFT впав з $4,14 млрд у першій чверті року до $2,32 млрд у другій.

«Другий квартал був важким: біткоїн впав на 15%, а багато альткоїнів показали себе значно гірше», — зазначив Андерссон.

На його думку, мем-токени «відібрали» частку уваги у NFT. Тільки за останню добу обсяг торгів подібними активами перевищив $3,6 млрд.

Багато в чому це пов’язано з інтересом до «політичних» і створених знаменитостями монет.

За тиждень відтік капіталу з криптофондів становив $30 мільйонів

У період з 24 по 28 червня 2024 року відтік капіталу з криптофондів склав $30 млн, згідно зі звітом CoinShares. Негативна динаміка простежується в секторі третій тиждень поспіль.

За активами найбільший відтік капіталу зафіксовано серед фондів на базі Ethereum — $60,7 млн. Експерти CoinShares зазначили, що це новий максимум із серпня 2022 року. Тільки за цією позицією за останні два тижні втрати становлять $119 млн.

Серед постачальників ETF відтоком капіталу відзначилися три компанії — Grayscale Investments, 21Shares і CoinShares XBT.

За ринками найбільші показники відтоку капіталу зафіксовано в Німеччині та Гонконзі — $28,5 млн і $23,2 млн відповідно. У США, як і раніше, простежується приплив коштів у криптофонди.

Попри триваючу негативну динаміку, експерти CoinShares зафіксували збільшення обсягу торгів у тижневому обчисленні на 43% — до $6,2 млрд. Однак це все ще значно нижче за середнє значення в $14,2 млрд з початку 2024 року.

Обсяг торгів біткоїнами у вихідні досяг нового історичного мінімуму — звіт

У 2024 році обсяг торгів біткоїнами у вихідні дні, коли фондовий ринок не працює, знизився до 16%, згідно зі звітом експертів Kaiko. Падіння активності продиктовано зростанням попиту на спотові ETF на базі активу, зазначили в організації.

Так, згідно зі звітом, показник сягнув максимуму у 28% у 2019 році. Потім він почав поступово знижуватися, але тенденція прискорилася після початку торгів акціями спотових біткоїн-ETF у США, зазначили експерти.

Як видно на графіку нижче, після схвалення спотових біткоїн-ETF активність трейдерів у години відкриття ринку (після 15:00 UTC) і перед закриттям (з 19:00 до 20:00 UTC) істотно зросла, підкреслюється у звіті.

Крім того, як зазначили експерти, на зниження обсягу торгів біткоїнами у вихідні дні вплинула банківська криза у США, яка розгорілася навесні 2023 року. Тоді закрилися одразу три банки, що надавали послуги криптокомпаніям — SVB, Signature Bank і Silvergate Bank.

Через цих контрагентів маркетмейкери отримували доступ до банківської системи, зазначили в Kaiko. Їхня ліквідація призвела до того, що можливості цієї категорії учасників ринку були обмежені, підкреслюється у звіті.

Водночас експерти Kaiko зазначили, що загальний ефект від запуску спотових біткоїн-ETF був позитивним. Примітно, не всі члени криптоспільноти згодні з цим.

Зокрема, підприємець і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі назвав біржові фонди на базі біткоїна «підробкою».

Трейдер заробив $3 мільйони за пів години завдяки мемкоїну в мережі Solana

Невідомий трейдер збільшив свій депозит у 307 разів за 30 хвилин. Він перетворив $9 923 в понад $3,05 млн завдяки торгівлі мемкоїном BAKED в мережі Solana. Про це повідомляє аналітична компанія Lookonchain.

За даними експертів, BAKED створили на платформі Degen Fund і одразу після запуску активу декілька гаманців викупили 78% від загальної пропозиції токена.

У Lookonchain підкреслили, що трейдер, який заробив близько $3 млн, придбав BAKED не на Degen Fund, а у пулі Raydium. Немає жодних доказів того, що він є інсайдером, найімовірніше, йому просто пощастило, зазначили аналітики.

Також вони виявили, що трейдер торгував ще трьома токенами до купівлі BAKED, і втратив гроші у двох з них.

Джерело: Мінфін
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