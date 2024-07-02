Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

Згідно з нею, доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Раніше Україна відносилась до категорії країн з доходом нижче середнього.

Група Світового банку відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.

Світовий банк оприлюднив інфографіку, де показані економіки, що переходять до нових категорій доходів цього року.

Зокрема, цього року Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення росії.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%, повідомляє СБ.

У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань.

Також цього року три країни — Болгарія, Палау та росія ($14 250 на душу населення) — перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.