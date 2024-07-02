Ринок нових авто у червні пішов у «мінус»

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто. Це на 8% менше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Як змінився ринок

Вперше у цьому році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Відносно травня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

Лідери на ринку

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota — 853 од.

Вперше друге місце належить BMW — 545 од.

Третій результат у Renault — 487 шт.

Також в Топ-5 червня потрапили Skoda (278 шт.) та VW (269 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

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