За 4 місяці з початку року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів (5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних). Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
1 липня 2024, 11:36
В Україну найбільше нових електромобілів ввезли з Китаю — Укравтопром
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Скільки ввезено авто
Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цього імпорту становила $476,3 млн.
Найбільшу кількість нових електромобілів було ввезено з Китаю — понад 4,7тис. од. на $111,2 млн.
За даними «Укравтопрому», Топ-5 країн-постачальників нових електромобілів виглядає так:
- Китай — 4767 од.;
- Японія — 242 од.;
- Бельгія — 151 од.;
- Німеччина — 139 од.;
- Велика Британія — 78 од.
Більше третини (38%) вживаних електромобілів було імпортовано із США — майже 6 тис. од. на $102,2 млн.
Топ-5 країн-постачальників вживаних електромобілів:
- США — 5967 од.;
- Німеччина — 2614 од.;
- Корея — 1775 од.;
- Велика Британія — 1739 од.;
- Китай — 1251 од.
Джерело: Мінфін
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