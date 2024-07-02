Загальні збитки, яких зазнала енергетична система України внаслідок масованих російських атак, покриватимуться здебільшого самими постраждалими компаніями коштом оборотного капіталу та підтримки донорів. Про це йдеться в пакеті документів, оприлюднених МВФ.
МВФ оцінив вплив збитків від ударів росії по енергетиці на бюджет України
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Збитки бюджету
«Влада оцінює, що загальний збиток, завданий енергетичній системі внаслідок весняних атак, становить понад $1 мільярд, який, вірогідно, покриватиметься постраждалими компаніями (ДТЕК — найбільшим приватним виробником, а також державними підприємствами) коштом оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, наприклад, у вигляді обладнання», — зазначається в документі.
При цьому вказується, що такі оцінки передбачають обмежений прямий вплив на державний бюджет у 2024 році. Водночас очікується, що дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років.
Атаки на енергосистему
Унаслідок масштабних атак на український енергетичний сектор впродовж березня — травня серйозно пошкоджено або знищено близько половини генеруючих потужностей (понад 9 ГВт).
Коментарі - 5
На період 02.07.2024 року це всього 40 мільярдів гривень.
З листопада 2023 року по нині нам НА ЕНЕРГЕТИКУ виділили:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ - 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів
Разом в гривні за курсом на період 02.07.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питання, а куди цей трильйон гривень пішов?) Де цей один трильйон гривень))
P. S. Всю інформацію ви можете знайти написавши суму і країну з списку вище.