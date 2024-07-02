МВФ оцінив вплив збитків від ударів росії по енергетиці на бюджет України

Загальні збитки, яких зазнала енергетична система України внаслідок масованих російських атак, покриватимуться здебільшого самими постраждалими компаніями коштом оборотного капіталу та підтримки донорів. Про це йдеться в пакеті документів, оприлюднених МВФ .

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Збитки бюджету

«Влада оцінює, що загальний збиток, завданий енергетичній системі внаслідок весняних атак, становить понад $1 мільярд, який, вірогідно, покриватиметься постраждалими компаніями (ДТЕК — найбільшим приватним виробником, а також державними підприємствами) коштом оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, наприклад, у вигляді обладнання», — зазначається в документі.

При цьому вказується, що такі оцінки передбачають обмежений прямий вплив на державний бюджет у 2024 році. Водночас очікується, що дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років.