МВФ оцінив вплив збитків від ударів росії по енергетиці на бюджет України

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 липня 2024, 10:01

МВФ оцінив вплив збитків від ударів росії по енергетиці на бюджет України

Загальні збитки, яких зазнала енергетична система України внаслідок масованих російських атак, покриватимуться здебільшого самими постраждалими компаніями коштом оборотного капіталу та підтримки донорів. Про це йдеться в пакеті документів, оприлюднених МВФ.

Загальні збитки, яких зазнала енергетична система України внаслідок масованих російських атак, покриватимуться здебільшого самими постраждалими компаніями коштом оборотного капіталу та підтримки донорів.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Збитки бюджету

«Влада оцінює, що загальний збиток, завданий енергетичній системі внаслідок весняних атак, становить понад $1 мільярд, який, вірогідно, покриватиметься постраждалими компаніями (ДТЕК — найбільшим приватним виробником, а також державними підприємствами) коштом оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, наприклад, у вигляді обладнання», — зазначається в документі.

При цьому вказується, що такі оцінки передбачають обмежений прямий вплив на державний бюджет у 2024 році. Водночас очікується, що дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років.

Атаки на енергосистему

Унаслідок масштабних атак на український енергетичний сектор впродовж березня — травня серйозно пошкоджено або знищено близько половини генеруючих потужностей (понад 9 ГВт).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 11:25
#
«Влада оцінює, що загальний збиток становить понад $1 мільярд»

На період 02.07.2024 року це всього 40 мільярдів гривень.


З листопада 2023 року по нині нам НА ЕНЕРГЕТИКУ виділили:
1) ЄБРР — 300 млн. євро
2) Ісландія — 700 тис. євро
3) Швеція — 57 млн. євро
4) Австрія — 5 млн. євро
5) ЄБРР — 1 мільярд євро
6) Німеччина — 45 млн. євро
7) Велика Британія — 27 млн. 500 тис. євро
8) Знову Швеція — 56 млн. 500 тис. євро
9) Знову Німеччина — 30 млн. 400 тис. євро
10) Франція — 650 млн. євро
11) Партнери G7+ - 1 мільярд євро
12) Данія — 420 млн. євро
13) Знову Велика Британія — 23 млн. євро
14) Естонія — 400 тис. євро
15) США — 190 млн. доларів
16) Знову Данія — 5 млн. 800 тис. доларів
17) Японія — 470 млн. доларів
18) Норвегія — 103 млн. доларів
19) Знову США — 522 млн. доларів
20) Ще раз США — 824 млн. доларів
21) Знову Велика Британія — 180 млн. доларів
22) Ще раз США — 25 млн. доларів
23) Канада — 38 млн. доларів
24) ЄС — 21,4 мільярди євро
25) Норвегія — 450 млн. доларів
26) Австралія — 12 млн. євро
27) Естонія — 400 тис. євро
28) Канада -38 млн. доларів
29) Знову Австралія — 20 млн. доларів
30) Нідерланди — 120 млн. євро
31) США — понад 1 мільярд 500 млн. доларів
32) Канада — 14 млн. 500 тис. доларів


Разом в гривні за курсом на період 02.07.2024 року — 1 286 649 851 000 UAH, але ціни на електроенергію ми піднімемо вам і блекаути також будуть, питання, а куди цей трильйон гривень пішов?) Де цей один трильйон гривень))

P. S. Всю інформацію ви можете знайти написавши суму і країну з списку вище.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 11:26
#
Скажу простіше, оцінюють збиток в мільярд доларів США, але нам з листопада 2023 року по нині виділили 31 мільярдів 675 мільйонів 279 тисяч 444 доларів США та 29 мільярдів 409 мільйонів 139 тисяч 451 євро.

+
0
KValera
KValera
2 липня 2024, 13:05
#
Tckgoblinu. «внаслідок весняних атак, становить понад $1 мільярд» Период с 1 марта по 31 мая. Причем тут 2023 год?
+
0
bonv
bonv
2 липня 2024, 12:05
#
За оцінкою Київської школи економіки, збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищують 56 млрд доларів.
+
0
bonv
bonv
2 липня 2024, 12:05
#
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС — МВФ.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами