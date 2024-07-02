Boeing купує Spirit Aero за $4,7 млрд

Американська авіакосмічна корпорація Boeing домовилася про викуп акцій Spirit AeroSystems за $4,7 мільярда, а французький конкурент Airbus візьме на себе збитковий європейський бізнес Spirit в обмін на компенсацію в сотні мільйонів доларів . Про це пише Reuters .

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Що відомо

Boeing, яка відокремила свій підрозділ у компанію Spirit у 2005 році, оголосила, що купить колишню «дочку» приблизно за $37,25 за акцію, про що напередодні повідомляв Рейтер, внаслідок чого загальна вартість компанії становитиме $8,3 мільярда з урахуванням боргу.

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Компанія повідомила, що вартість угоди передбачає 30-відсоткову премію до ціни паперів на 1 березня, коли Boeing та Spirit оголосили про переговори.