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10 червня 2024, 18:54

Кредитний рейтинг Boeing може впасти до «сміттєвого» рівня — FT

Борговий рейтинг Boeing буде знижений до «сміттєвого» рівня. Про це пише Financial Times.

Борговий рейтинг Boeing буде знижений до «сміттєвого» рівня.

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У вівторок аерокосмічний гігант має оприлюднити детальну інформацію про свої постачання літаків за травень. Очікується, що цифри розчарують, і інвестори та аналітики будуть стежити за тим, чи зможе компанія збільшити постачання у другому півріччі, сподіваючись уникнути зниження рейтингу.

Зниження рейтингу до «сміттєвого» може призвести до подорожчання позик для Boeing. Через величезну структуру капіталу компанії, загальний борг якої становить майже $58 млрд, високоприбутковим покупцям може виявитися важко переварити наплив нової пропозиції, що може спричинити різкі коливання цін.

Керівництво Boeing наголошує на важливості збереження інвестиційного статусу, а інвестори та аналітики очікують, що компанія уникне зниження рейтингу, якщо це взагалі можливо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gucci
gucci
10 червня 2024, 20:18
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Мінфін дійсно корисно почитувати іноді. Має сенс купити того ж аеробуса, який впав через макрона з його дурними виборами. А коли боїнг завалиться, то цікаво буде, як взагалі галузь відреагує
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