Кредитний рейтинг Boeing може впасти до «сміттєвого» рівня — FT

Борговий рейтинг Boeing буде знижений до «сміттєвого» рівня. Про це пише Financial Times.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У вівторок аерокосмічний гігант має оприлюднити детальну інформацію про свої постачання літаків за травень. Очікується, що цифри розчарують, і інвестори та аналітики будуть стежити за тим, чи зможе компанія збільшити постачання у другому півріччі, сподіваючись уникнути зниження рейтингу.

Зниження рейтингу до «сміттєвого» може призвести до подорожчання позик для Boeing. Через величезну структуру капіталу компанії, загальний борг якої становить майже $58 млрд, високоприбутковим покупцям може виявитися важко переварити наплив нової пропозиції, що може спричинити різкі коливання цін.

Керівництво Boeing наголошує на важливості збереження інвестиційного статусу, а інвестори та аналітики очікують, що компанія уникне зниження рейтингу, якщо це взагалі можливо.