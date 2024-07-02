Коли покращиться ситуація з електропостачанням. В Укренерго дали прогноз

Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні — після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління національної енергокомпанії «Укренерго» Володимир Кудрицький у коментарі Українській правді.

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Що кажуть в Укренерго

«У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання», — зазначив він.

Укренерго розраховує, що у серпні буде більше генерувальної спроможності завдяки закінченню ремонтів — і має бути «трішки легше», зазначив Кудрицький.

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