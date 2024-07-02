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2 липня 2024, 9:24

Коли покращиться ситуація з електропостачанням. В Укренерго дали прогноз

Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні — після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління національної енергокомпанії «Укренерго» Володимир Кудрицький у коментарі Українській правді.

Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні - після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов.
Фото:depositphotos

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Що кажуть в Укренерго

«У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання», — зазначив він.

Укренерго розраховує, що у серпні буде більше генерувальної спроможності завдяки закінченню ремонтів — і має бути «трішки легше», зазначив Кудрицький.

Читайте: Відключення світла стали тривалішими. У Міненерго розповіли, коли ситуація стане кращою

За його словами, наразі на відключення світла впливають регулярні російські обстріли, спека й обмежені можливості імпорту електрики.

Посадовець додав: також триває літня ремонтна кампанія на «досить великій кількості електростанцій» — вона покликана для того, щоб взимку Україна мала максимум можливої доступної потужності своїх електростанцій, зокрема атомних.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
2 липня 2024, 9:50
#
Україні з листопада 2023 року більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику, а ми залежимо від погоди і сподіваємося, що має бути «трішки легше», супер, докерувалися.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
2 липня 2024, 11:16
#
Ну хто ж міг подумати що після листопада москалі ЗНОВУ розбомблять енергооб'єкти! і цього разу вже повністю і безповоротно. ніколи такого не було і ось знову…
ну нічого!!! можна знов «більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику». а там москалі знову розбомблять те, що все-таки встигнуть відбудувати…
і так по колу.

замість того, щоб один раз вкластись в утилізацію москальських гівнольотів, які пускають ракети!
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