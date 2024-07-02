Ситуація з електропостачанням в Україні полегшиться у серпні — після планових ремонтів енергоблоків атомних електростанцій та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління національної енергокомпанії «Укренерго» Володимир Кудрицький у коментарі Українській правді.
Коли покращиться ситуація з електропостачанням. В Укренерго дали прогноз
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що кажуть в Укренерго
«У серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання», — зазначив він.
Укренерго розраховує, що у серпні буде більше генерувальної спроможності завдяки закінченню ремонтів — і має бути «трішки легше», зазначив Кудрицький.
Читайте: Відключення світла стали тривалішими. У Міненерго розповіли, коли ситуація стане кращою
За його словами, наразі на відключення світла впливають регулярні російські обстріли, спека й обмежені можливості імпорту електрики.
Посадовець додав: також триває літня ремонтна кампанія на «досить великій кількості електростанцій» — вона покликана для того, щоб взимку Україна мала максимум можливої доступної потужності своїх електростанцій, зокрема атомних.
Коментарі - 2
ну нічого!!! можна знов «більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику». а там москалі знову розбомблять те, що все-таки встигнуть відбудувати…
і так по колу.
замість того, щоб один раз вкластись в утилізацію москальських гівнольотів, які пускають ракети!