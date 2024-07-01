Українські фури знову пропускають на кордоні з Польщею

Польська сторона врегулювала ситуацію на кордоні з Україною, де знову блокували рух вантажівок. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

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«Пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці відновлено», — йдеться у повідомленні.

Раніше «Мінфін» писав, що Польща призупинила з 1 липня пропуск українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.