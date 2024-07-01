Польща призупинила з 1 липня пропуск українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Про це повідомили у Державній митній службі.
1 липня 2024, 15:14
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
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Що відомо
«З 00:00 1 липня польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)», — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Дозволи ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) потрібні перевізникам, які здійснюють рейси до 52 країн-учасниць ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не лише двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але й їх транспортування з та в треті країни. Дозвооли ЄКМТ видаються на рік.
Джерело: Мінфін
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