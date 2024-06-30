Суд залишив у силі більшість претензій SEC до Binance

Суддя Окружного суду округу Колумбія Емі Берман Джексон частково відхилила позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance , але більшість звинувачень буде розглянуто. Про це пише ForkLog із посиланням на рішення суду.

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Вона задовольнила клопотання біржі в частині зняття претензій регулятора щодо вторинних продажів токена BNB, пропозиції стейблкоїна BUSD, а також продукту Simple Earn.

Розгляд звинувачень SEC щодо ICO і подальших продажів платформою BNB, програми BNB Vault, відмови від реєстрації та недотримання правил боротьби з шахрайством продовжиться. Те саме стосується сервісу стейкінгу на Binance.US.

Звинувачення проти екс-глави Binance Чанпена Чжао в тому, що він як контролююча особа припустився порушень Закону про біржі, залишилися в справі.