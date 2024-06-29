Кабмін створить туристичний реєстр

Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення Єдиного туристичного реєстру. Він почне працювати з 1 січня 2025 року. Відповідне рішення Кабмін схвалив на засіданні у п'ятницю, 21 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Затверджений Порядок визначає процедуру ведення Єдиного туристичного реєстру, його структуру, функціонування, адміністрування, процедуру формування і внесення інформації про субʼєктів туристичної діяльності, а також передбачає взаємодію між публічними електронними реєстрами та іншими електронними інформаційними ресурсами.

«Реєстр призначений для створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг та забезпечення субʼєктів господарювання, державних органів, органів місцевого самоврядування, а також інших осіб достовірною інформацією про субʼєктів туристичної діяльності та обʼєкти туристичної інфраструктури», — зазначив представник уряду.