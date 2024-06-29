Нерезиденти рекордно зменшили інвестиції в російські облігації, а Мінфін рф провалив план розміщення ОФП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 червня 2024, 11:49

Нерезиденти рекордно зменшили інвестиції в російські облігації, а Мінфін рф провалив план розміщення ОФП

Обсяг інвестицій нерезидентів у російські облігації федеральної позики (ОФП) у травні 2024 року зменшився ще на 2 мільярди рублів або на 0,1%, — до 1,39 трлн рублів. Про це пише російський Інтерфакс.

Обсяг інвестицій нерезидентів у російські облігації федеральної позики (ОФП) у травні 2024 року зменшився ще на 2 мільярди рублів або на 0,1%, — до 1,39 трлн рублів.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас обсяг ринку ОФП у травні збільшився на 111 млрд рублів, чи 0,5%, — до 20,6 трлн рублів.

Відтак, частка інвестицій нерезидентів в ОФП на 1 червня становила 6,8% — це мінімальне значення з 1 липня 2012 року, тоді частка нерезидентів становила 6,5%.

У січні-травні 2024 обсяг інвестицій нерезидентів в ОФП впав на 91 млрд рублів, або на 6,1% (на початок року вони становили 1 трлн 483 млрд рублів), після зниження в 2023 році на 495 млрд рублів (на 25%).

Водночас Мінфін РФ виконав план надходжень коштів від розміщення облігацій внутрішньої федеральної позики (ОФП) у другому кварталі 2024 року лише на 50,6% — з три місяці вдалося розмістити цінні папери на 505,5 млрд рублів (без урахування додаткових розміщень після аукціонів 26 червня) при запланованому обсязі 1 трлн рублів.

Через це російський Мінфін збільшив квартальні плани щодо розміщення облігацій у третьому кварталі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
29 червня 2024, 12:34
#
Рубль фуфло.
+
0
xo4y
xo4y
29 червня 2024, 12:43
#
Фуфло, фуфло, но третий год дефолта нет и вся Турция в туристах с ерефии и ихняя карта мир работает и обмен есть, да и в некоторых европейских странах.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає My Name и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами