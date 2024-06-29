Нерезиденти рекордно зменшили інвестиції в російські облігації, а Мінфін рф провалив план розміщення ОФП

Обсяг інвестицій нерезидентів у російські облігації федеральної позики (ОФП) у травні 2024 року зменшився ще на 2 мільярди рублів або на 0,1%, — до 1,39 трлн рублів. Про це пише російський Інтерфакс.

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Водночас обсяг ринку ОФП у травні збільшився на 111 млрд рублів, чи 0,5%, — до 20,6 трлн рублів.

Відтак, частка інвестицій нерезидентів в ОФП на 1 червня становила 6,8% — це мінімальне значення з 1 липня 2012 року, тоді частка нерезидентів становила 6,5%.

У січні-травні 2024 обсяг інвестицій нерезидентів в ОФП впав на 91 млрд рублів, або на 6,1% (на початок року вони становили 1 трлн 483 млрд рублів), після зниження в 2023 році на 495 млрд рублів (на 25%).



Водночас Мінфін РФ виконав план надходжень коштів від розміщення облігацій внутрішньої федеральної позики (ОФП) у другому кварталі 2024 року лише на 50,6% — з три місяці вдалося розмістити цінні папери на 505,5 млрд рублів (без урахування додаткових розміщень після аукціонів 26 червня) при запланованому обсязі 1 трлн рублів.

Через це російський Мінфін збільшив квартальні плани щодо розміщення облігацій у третьому кварталі.