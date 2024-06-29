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29 червня 2024, 10:15

Нацбанк другий тиждень поспіль скорочує чистий продаж валюти

Національний банк цього тижня зменшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $670,41 млн із $722,57 млн попереднього, свідчать дані регулятора, пише Інтерфакс-Україна. Згідно з ними, центробанк викупив $0,49 млн, тоді як продав $670,90 млн.

Національний банк цього тижня зменшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $670,41 млн із $722,57 млн попереднього, свідчать дані регулятора, пише Інтерфакс-Україна.

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Офіційний курс гривні за тиждень підвищився на 0,2%, або 10 коп., зокрема, у п'ятницю він зміцнився на 8 коп. — до 40,4542 грн/$1. На готівковому ринку долар також подешевшав на 5 коп. — до 40,82 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 6,5%, або на 2,45 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості — на 10,6%, або на 3,89 грн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, із понеділка до середи негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу розширилося з $42,78 млн до $45,66 млн.

Загалом у червні чисті інтервенції НБУ становили $2,99 млрд порівняно з $3,07 млрд у травні і $2,28 млрд у квітні. Міжнародні резерви України, за попередніми оцінками Нацбанку, минулого місяця скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд — до $39 млрд 033,8 млн.

Водночас у травні офіційний курс гривні послабився на 90 коп. — із 39,6370 грн/$1 до $40,5373 грн/$1, в останню декаду місяця щодня потроху оновлюючи історичні мінімуми і наблизившись до закладеного в держбюджет-2024 середньорічного курсу 40,7 грн/$1. На готівковому ринку курс гривні за місяць також ослаб на 1,24 грн — до 41,05 грн/$1.

Нацбанк пояснив таке ослаблення зростанням витрат уряду після отримання зовнішнього фінансування в березні-квітні, а також впливом оголошеного 3 травня найбільшого від початку повномасштабної війни пакета пом'якшень валютних обмежень для підприємств.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
29 червня 2024, 11:56
#
В понедельник люди получают зарплату тогда и посмотрим.
+
0
bonv
bonv
29 червня 2024, 12:33
#
Здобули:)
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