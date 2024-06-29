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29 червня 2024, 9:00

Нацбанк оновлює систему електроживлення

Нацбанк модернізує власні системи гарантованого електроживлення для забезпечення безперебійної роботи в умовах перебоїв з електропостачанням. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк модернізує власні системи гарантованого електроживлення для забезпечення безперебійної роботи в умовах перебоїв з електропостачанням.

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Зазначається, що проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» надав Нацбанку дизельний генератор та джерела безперебійного живлення.

«Ці ресурси суттєво зміцнять спроможність Націбанку підтримувати роботу під час перебоїв в електропостачанні», — заявили в НБУ.

«Національний банк прагне розвивати власні системи безперебійного електропостачання для захисту критичної банківської інфраструктури України. Як суб'єкт національної системи захисту критичної інфраструктури, Нацбанк забезпечує безперервну роботу банківської системи, функціонування фінансового ринку, проведення готівкових і безготівкових розрахунків, підтримуючи водночас безпеку та стабільність фінансової системи України в умовах воєнного стану.

У межах проєкту POWER BANKING як регулятор банківської системи Нацбанк прагне залучити альтернативні джерела енергії та резервні канали зв’язку для гарантування безперебійної роботи за будь-яких умов. Партнерство з USAID у встановленні додаткових систем гарантованого електроживлення є вкрай важливою складовою цих зусиль. Наразі Нацбанк проводить підготовчі роботи для введення в експлуатацію обладнання, що посилить енергонезалежність центрального банку", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 червня 2024, 12:35
#
Народу безперебійне живлення!
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