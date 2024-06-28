Україна очікує $2,2 млрд від МВФ наступного тижня

Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів МВФ про четвертий перегляд програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) та отримання чергового траншу у розмірі $2,2 млрд на початку наступного тижня, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, пише Forbes. У 2024 році програма EFF передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

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«Сьогодні сподіваємося отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ, і у понеділок — вівторок очікуємо отримання чергового траншу 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду», — сказав він.

Він наголосив, що програма МВФ є «якорем» для фінансової підтримки партнерів.

Шмигаль нагадав, що Україна вперше в історії пройшла вже чотири перегляди в межах однієї програми з МВФ.

«Ми продовжуємо цю програму, вона загалом розрахована загалом на 4 роки та охоплює співпрацю з країнами G7 на загальну суму $122 млрд бюджетної підтримки України», — сказав він