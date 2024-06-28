У другому кварталі збитки криптопроєктів від зломів і скаму становили понад $570 мільйонів

У період із квітня до червня внаслідок хакерських атак і шахрайства криптоіндустрія втратила приблизно $572,7 млн під час 72 інцидентів. Про це йдеться у звіті Immunefi.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Показник зріс на 70,3% порівняно з $336 млн у першому кварталі і на 112% порівняно з аналогічним періодом минулого року ($265,5 млн).

«Цей квартал підкреслює, як інфраструктурні зломи можуть стати найруйнівнішими в криптоіндустрії, оскільки один-єдиний злом призводить до мільйонного збитку», — заявив засновник і CEO Immunefi Мітчелл Амадор.

За його словами, збитки зросли переважно через зломи інфраструктури CeFi, перевершивши DeFi, незважаючи на меншу кількість інцидентів у секторі.

Найбільші зломи

Найбільшим зломом за минулі три місяці стала атака на японську централізовану біржу (CEX) DMM Bitcoin, унаслідок якої хакери вивели близько $305 млн.

Слідом йде інцидент із турецькою CEX BtcTurk ($55 млн), атака на платформу вестінгу токенів Hedgey ($44,6 млн) і злом британської криптобіржі Lykke ($23,6 млн).

Таким чином два найбільших інциденти становлять 62,8% від загальних втрат у другому кварталі.

Кількість зломів значно перевершує кількість випадків шахрайства за ці три місяці. За квартал зафіксовано 53 хакерських інциденти зі збитком на $564 млн і 19 скам-пригод, що призвели до збитків на $8,4 млн.

Співвідношення втрат CeFi і DeFi становить 70% на 30% відповідно — $401 млн проти $171 млн.

Найбільш атакованою мережею стала Ethereum (34 інциденти), друге місце посіла BNB Chain (18) — 71% усіх пригод у цьому кварталі сталися у двох блокчейнах.

Повернення коштів

Аналітики також повідомили про чотири випадки повернення хакерами коштів на загальну суму $26,7 млн.