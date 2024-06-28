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28 червня 2024, 15:14

Суд скасував арешт з облгазів Фірташа

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій облгазів Фірташа. Відповідне рішення прийнято 25 червня та сьогодні оприлюднено у судовому реєстрі.

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій «облгазів Фірташа».
Фото: dmitryfirtash.com

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У коментарі Е П Вищий антикорупційний суд підтвердив відповідне рішення.

«Мотиви цього рішення будуть у повному тексті на наступному тижні», — заявили у суді.

Агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до Офісу генерального прокурора для повторного арешту облгазів Фірташа.

На думку АРМА, відповідне рішення ВАКС є «прямою загрозою для встановлення справедливості у справах повʼязаних із колаборантами та іншими злочинцями».

«Вважаю, що органи державної влади в таких ситуаціях мають діяти як єдиний синхронний механізм спільно з органами законодавчої та судової влади», — заявила голова агентства Олена Дума у коментарі ЕП.

Нагадаємо

Відповідно до рішення суду у 2022 році корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, уряд підтримав пропозицію АРМА про трансфер 26 облгазів в управління Чорноморнафтогазу.

Влітку 2022 року АРМА уклало договір з Чорноморнафтогазом про управління корпоративними правами газорозподільних компаній, відомих як «облгази Фірташа».

У серпні 2023 року активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на суму 7,4 млрд грн були арештовані. Крім того, ще три очільники облгазів підконтрольної йому групи РГК отримали повідомлення про підозру.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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