В Україні запускають проєкт «таємний покупець» у відділеннях Пенсійного фонду по країні. Він дозволить виявити системні недоліки в обслуговуванні громадян. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. Реалізовувати проєкт будуть Агентство ООН у справах біженців та БФ «Право на захист».

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Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних аспектів роботи фонду.

Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, «клієнтоорієнтованості» органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.