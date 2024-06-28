Команда Rakuten Viber дізналась, чи заощаджують українці електроенергію і на чому економлять у першу чергу. 85% опитаних знизили свої енерговитрати для підтримки системи.
85% українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми. На чому економлять найбільше
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Результати опитування показали, що 85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.
Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.
На питання «Чи заощаджуєте ви електроенергію, аби підтримати енергосистему?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Так, максимально заощаджую — 62%;
- Стараюся виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається — 20%;
- Не заощаджую, бо не вважаю, що багато споживаю — 8%;
- Не заощаджую: ледве встигаю все зробити, коли є світло — 7%;
- Так, заощаджую, але тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.
На чому українці економлять електроенергію найбільше
Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.
Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.
Відповіді на питання «Якщо заощаджуєте, на чому зараз економите електроенергію в першу чергу?» розподілилися таким чином:
- Вимикаю з мережі всі пристрої, якими не користуюся — 18%;
- Менше або взагалі не вмикаю кондиціонер — 15%;
- Менше вмикаю світло — 15%;
- Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка — 9%;
- Переводжу техніку в режим енергозаощадження — 1%;
- Регулюю температуру в холодильнику — менше ніж 1%;
- Усе вищезазначене та навіть більше — 42%.
Опитування
В опитуванні взяли участь понад 35 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.
Коментарі - 4
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
Частная лавочка ДТЭК пролобировала на банковой подъем тарифа хотя обещания премьера и гаранта что подъема не будет ни когда и это уже второе повышение с начала войны…Второе свет дают сумарно по 8 часов в стуки разибвая их по 4+4 в разное время суток. Никого не интересует скис у тебя суп в холодильнике или есть чем постирать … хочешь не хочешь твоя жизнь в корне меняется… ну пришпилить это всегда можно что ты отказался от электричества в пользу всу…