85% українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми. На чому економлять найбільше

Команда Rakuten Viber дізналась, чи заощаджують українці електроенергію і на чому економлять у першу чергу. 85% опитаних знизили свої енерговитрати для підтримки системи.

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Результати опитування показали, що 85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.

Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.

На питання «Чи заощаджуєте ви електроенергію, аби підтримати енергосистему?» відповіді розподілилися наступним чином:

Так, максимально заощаджую — 62%;

Стараюся виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається — 20%;

Не заощаджую, бо не вважаю, що багато споживаю — 8%;

Не заощаджую: ледве встигаю все зробити, коли є світло — 7%;

Так, заощаджую, але тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.

На чому українці економлять електроенергію найбільше

Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.

Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.

Відповіді на питання «Якщо заощаджуєте, на чому зараз економите електроенергію в першу чергу?» розподілилися таким чином:

Вимикаю з мережі всі пристрої, якими не користуюся — 18%;

Менше або взагалі не вмикаю кондиціонер — 15%;

Менше вмикаю світло — 15%;

Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка — 9%;

Переводжу техніку в режим енергозаощадження — 1%;

Регулюю температуру в холодильнику — менше ніж 1%;

Усе вищезазначене та навіть більше — 42%.

Опитування

В опитуванні взяли участь понад 35 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.