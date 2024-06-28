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28 червня 2024, 14:35

85% українців заощаджують електроенергію для підтримки енергосистеми. На чому економлять найбільше

Команда Rakuten Viber дізналась, чи заощаджують українці електроенергію і на чому економлять у першу чергу. 85% опитаних знизили свої енерговитрати для підтримки системи.

Команда Rakuten Viber дізналась, чи заощаджують українці електроенергію і на чому економлять у першу чергу. 85% опитаних знизили свої енерговитрати для підтримки системи.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиРезультати опитування показали, що 85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати опитування показали, що 85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.

Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.

На питання «Чи заощаджуєте ви електроенергію, аби підтримати енергосистему?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так, максимально заощаджую — 62%;
  • Стараюся виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається — 20%;
  • Не заощаджую, бо не вважаю, що багато споживаю — 8%;
  • Не заощаджую: ледве встигаю все зробити, коли є світло — 7%;
  • Так, заощаджую, але тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.

На чому українці економлять електроенергію найбільше

Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.

Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.

Відповіді на питання «Якщо заощаджуєте, на чому зараз економите електроенергію в першу чергу?» розподілилися таким чином:

  • Вимикаю з мережі всі пристрої, якими не користуюся — 18%;
  • Менше або взагалі не вмикаю кондиціонер — 15%;
  • Менше вмикаю світло — 15%;
  • Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка — 9%;
  • Переводжу техніку в режим енергозаощадження — 1%;
  • Регулюю температуру в холодильнику — менше ніж 1%;
  • Усе вищезазначене та навіть більше — 42%.

Опитування

В опитуванні взяли участь понад 35 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
28 червня 2024, 14:47
#
Так і повинно бути… Економія повинна бути економною…
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0
bonv
bonv
28 червня 2024, 14:48
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності .
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
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0
eljaaff
eljaaff
28 червня 2024, 15:00
#
Этот рейтинг это такое себе издевательство над читающим его — или статья опять в рамках освоения бюджета на пропаганду?
Частная лавочка ДТЭК пролобировала на банковой подъем тарифа хотя обещания премьера и гаранта что подъема не будет ни когда и это уже второе повышение с начала войны…Второе свет дают сумарно по 8 часов в стуки разибвая их по 4+4 в разное время суток. Никого не интересует скис у тебя суп в холодильнике или есть чем постирать … хочешь не хочешь твоя жизнь в корне меняется… ну пришпилить это всегда можно что ты отказался от электричества в пользу всу…
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0
Lamo
Lamo
28 червня 2024, 15:30
#
Нема грошей заплатити на 700 грн більше за електрику — гоу на заробітки в ЗСУ.
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