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27 червня 2024, 19:05

Amazon планує запустити сервіс доставки дешевих товарів з Китаю

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки дешевих товарів з Китаю. Про це повідомляє The Wall Street Jornal.

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки дешевих товарів з Китаю.
Фото: fbc.ua

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Amazon планує запустити сервіс, орієнтований на доставку дешевого модного одягу, товарів для дому та інших товарів безпосередньо зі складів у Китаї.

Повідомляється, що такий план виник, оскільки стикається зі більшою конкуренцією з боку недорогих платформ електронної комерції Temu і Shein.

На закритій зустрічі з китайськими торговцями компанія Amazon представила план дебюту нового сервісу на своїй платформі для продажу небрендованого модного одягу та товарів для дому з Китаю.

В Amazon заявили, що відправлятимуть товари безпосередньо з Китаю споживачам у США протягом 9 — 11 днів. Досі товари, які китайці продавали американським клієнтам Amazon, зазвичай проходили через склади в США.

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В повідомленні йдеться, що швидка доставка та легке повернення товарів є основою стратегії Amazon, в той час, як Temu та Shein приваблюють покупців низькими цінами.

Дві нові китайські платформи електронної комерції, швидко розширилися і стали загрожувати Amazon. У четвер Temu був визнаний найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком Apple Store у США, а Shein посів сьоме місце.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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