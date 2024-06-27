На ринку небанківських фінансових послуг з’явився новий гравець

Нацбанк на підставі поданих заяви та документів ухвалив рішення про видачу ПТ «Гарант Сервіс Україна» ТОВ «Делюкс фінанс» і Компанія" (ЄДРПОУ 38940308) ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги з надання гарантій.

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Що відомо

Одночасно з отриманням ліцензії на діяльність фінансової компанії ПТ «Гарант СервісУкраїна» ТОВ «Делюкс фінанс»і Компанія" набуло статусу фінансової установи.

Компанія є незалежним фінансовим посередником, який станом на 1 січня 2024 року внесений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, до реєстру гарантів, передбаченого Митним кодексом України, та має намір здійснювати діяльність з видачі гарантій для забезпечення сплати митних платежів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 27 червня 2024 року.