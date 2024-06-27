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27 червня 2024, 18:20

ЦБ Туреччини зберіг ключову ставку на рівні 50%

Центробанк Туреччини не змінював ключову процентну ставку за підсумками третього засідання поспіль.

Центробанк Туреччини не змінював ключову процентну ставку за підсумками третього засідання поспіль.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСтавку за семиденними операціями РЕПО за підсумками червневої зустрічі керівництва банку було збережено на позначці 50% річних.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ставку за семиденними операціями РЕПО за підсумками червневої зустрічі керівництва банку було збережено на позначці 50% річних. Це максимальний рівень із 2002 року.

Рішення співпало з прогнозами більшості аналітиків та економістів, повідомляє Trading Economics.

У повідомленні ЦБ наголошується, що тенденція до послаблення базової інфляції припинилася. Якщо інфляційні очікування погіршаться ще більше, то не виключено подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Керівництво ЦБ спостерігає збереження інфляційного тиску через високі ціни на послуги, енергоносії та продукти харчування, а також геополітичні ризики. Проте очікується, що темпи зростання споживчих цін уповільнюватимуться у другому півріччі поточного року.

Споживчі ціни в країні у травні зросли на 75,5% у річному вираженні, оновивши максимум із листопада 2022 року. У квітні інфляція становила 69,8%. Центробанк хоче повернути інфляцію до 5%.

Курс турецької нацвалюти становить вдень у четвер 32,8884 ліри/$1 проти 32,8429 ліри на закриття попередньої сесії. З початку року турецька валюта подешевшала приблизно на 12%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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