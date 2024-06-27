У Приватбанку підтвердили дострокове звільнення голови правління

Голова правління державного Приватбанку Герхард Бьош йде з посади після трьох років роботи, наглядова рада банку вже розпочала процес відбору нового голови правління. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що Герхард Бьош продовужватиме виконувати обов'язки «до плавного переходу управління та лідерства в правлінні».

Наглядова рада банку вже розпочала процес відбору на вакантну посаду.

«Цей крок ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також баченні і потребах для подальшого розвитку ПриватБанку. Цей процес відповідає внутрішнім процедурам банку», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Герхард Бьош протягом останніх 3 років, демонструючи неймовірну самовідданість і стійкість, досягнув надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими прибутками, що дозволило повернути державі понад 155 млрд грн, інвестованих під час націоналізації банку.

«Під його керівництвом у найскладніші для України роки банк розширив базу як фізичних, так і бізнес-клієнтів і значно зміцнив позиції лідера на ринку», зазначили у фінустанові.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними Forbes із посиланням на джерела, голова правління Приватбанку Герхард Бьош залишає посаду після трьох років роботи.