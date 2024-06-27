ЄЦБ не взяв Болгарію та Румунію в єврозону

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 червня 2024, 14:27

ЄЦБ не взяв Болгарію та Румунію в єврозону

Болгарія та Румунія все ще не відповідають критеріям для введення євро на їх території, в основному через високу інфляцію та недостатні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Про це йдеться у Звіті про зближення Європейського Центрального Банку, який оцінює готовність країн до переходу на єдину європейську валюту та публікується кожні два роки.

Болгарія та Румунія все ще не відповідають критеріям для введення євро на їх території, в основному через високу інфляцію та недостатні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«З 2022 року держави Європейського союзу, які не є членами єврозони, досягли обмеженого прогресу в економічній конвергенції з єврозоною. Здебільшого це пов'язано із складними економічними умовами», — йдеться у доповіді.

ЄЦБ оцінював готовність до вступу до єдиної валютної зони шести країн: Болгарії, Румунії, Польщі, Чехії, Угорщини та Швеції. Усі вони перевищили допустимий рівень інфляції у 3,3% (у Болгарії він становив 5,1% за рік, у Румунії — 7,6%).

Крім того, усі вони (за винятком Швеції) порушили фіскальні правила ЄС. ЄЦБ також заявив, що Софія все ще «працює» над виконанням низки зобов'язань, включаючи «зміцнення системи боротьби з відмиванням грошей», і висловив стурбованість щодо поправки до конституції, яка дозволяє президенту призначати керуючого або заступника керуючого центрального банку Болгарії тимчасовим прем'єр-міністром.

Нагадаємо

З перерахованих країн найбільше до євро хотіла приєднатися Болгарія, яка планувала зробити це вже з 1 січня 2025 року, а також Румунія, яка поставила за мету приєднатися до євро до 2029 року. Обидві країни прагнуть піти стопами Хорватії, яка стала 20 країною, яка прийняла євро на початку 2023 року.

Болгарія зробила багато кроків, щоб стати членом єврозони: протягом багатьох років вона прив'язувала свій лев до європейської валюти, дозволила своїм найбільшим банкам перебувати під наглядом ЄЦБ та підтримувала відносно низький рівень боргу та бюджетного дефіциту, зазначає Financial Times.

За даними FT, Болгарії вдалося умовити ЄЦБ провести повторну оцінку готовності країни для вступу до зони євро, не чекаючи на публікацію чергового звіту про зближення через два роки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами