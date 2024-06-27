ЄЦБ не взяв Болгарію та Румунію в єврозону

Болгарія та Румунія все ще не відповідають критеріям для введення євро на їх території, в основному через високу інфляцію та недостатні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей. Про це йдеться у Звіті про зближення Європейського Центрального Банку, який оцінює готовність країн до переходу на єдину європейську валюту та публікується кожні два роки.

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Що відомо

«З 2022 року держави Європейського союзу, які не є членами єврозони, досягли обмеженого прогресу в економічній конвергенції з єврозоною. Здебільшого це пов'язано із складними економічними умовами», — йдеться у доповіді.

ЄЦБ оцінював готовність до вступу до єдиної валютної зони шести країн: Болгарії, Румунії, Польщі, Чехії, Угорщини та Швеції. Усі вони перевищили допустимий рівень інфляції у 3,3% (у Болгарії він становив 5,1% за рік, у Румунії — 7,6%).

Крім того, усі вони (за винятком Швеції) порушили фіскальні правила ЄС. ЄЦБ також заявив, що Софія все ще «працює» над виконанням низки зобов'язань, включаючи «зміцнення системи боротьби з відмиванням грошей», і висловив стурбованість щодо поправки до конституції, яка дозволяє президенту призначати керуючого або заступника керуючого центрального банку Болгарії тимчасовим прем'єр-міністром.

Нагадаємо

З перерахованих країн найбільше до євро хотіла приєднатися Болгарія, яка планувала зробити це вже з 1 січня 2025 року, а також Румунія, яка поставила за мету приєднатися до євро до 2029 року. Обидві країни прагнуть піти стопами Хорватії, яка стала 20 країною, яка прийняла євро на початку 2023 року.

Болгарія зробила багато кроків, щоб стати членом єврозони: протягом багатьох років вона прив'язувала свій лев до європейської валюти, дозволила своїм найбільшим банкам перебувати під наглядом ЄЦБ та підтримувала відносно низький рівень боргу та бюджетного дефіциту, зазначає Financial Times.

За даними FT, Болгарії вдалося умовити ЄЦБ провести повторну оцінку готовності країни для вступу до зони євро, не чекаючи на публікацію чергового звіту про зближення через два роки.