SEC схвалить спотові Ethereum-ETF до 4 липня, уряд США перевів BTC на $243 млн: що нового на ринку

SEC схвалить спотові Ethereum-ETF до 4 липня — Reuters

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалить спотові Ethereum-ETF до 4 липня 2024 року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівників компаній-емітентів.

За даними журналістів, переговори між керуючими активами і регуляторами підходять до завершального етапу. Відомо, що процес внесення змін до документів з розміщення цінних паперів просунувся до вирішення «незначних» питань.

У заяві сказано, що перед запуском ETF ці документи мають бути затверджені.

Юрист, що працює у одній з компаній, яка подала заявку на Ethereum-ETF, заявив, що справа «дійшла до фінального етапу». За його словами, для затвердження документів залишилося не більше ніж тиждень або два.

Уряд США перевів біткоїни на $243 мільйони на Coinbase

26 червня 2024 року з криптогаманця, що належить уряду США, перевели 3940 BTC загальною вартістю $243 млн на момент написання. Велику транзакцію біткоїнів відстежили фахівці платформи Arkham Intelligence.

Опубліковані дані вказують на те, що американський уряд вивів біткоїни на платформу Coinbase Prime, що дає змогу зберігати, купувати і продавати криптовалюту.

У повідомленні Arkham зазначено, що ці кошти конфіскували в оператора даркнет-ринку Банміта Сінгха (Banmeet Singh), який визнав себе винним у поширенні наркотичних речовин і відмиванні грошей.

На момент публікації уряд США продовжує утримувати 213 546 BTC на загальну суму $13,07 млрд. Це робить його одним із найбільших у світі власників біткоїнів.

Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу вважає, що продаж криптовалюти владою США навряд чи вплине на ринок.

«Coinbase Prime щодня обробляла від 20 000 BTC до 49 000 BTC як ліквідність продавців під час високого припливу спотових біткоїн-ETF і до 15 000 BTC під час низького припливу спотових біткоїн-ETF», — написав Джу в X (раніше Twitter).

У секторі біткоїн-ETF в США зафіксували приплив капіталу вперше за вісім днів

25 червня 2024 року в американському секторі спотових біткоїн-ETF зафіксовано приплив капіталу в розмірі $31,01 млн, згідно з SoSo Value.

Зазначимо, негативна тенденція у сфері біткоїн-фондів у США спостерігалася у семи з восьми останніх торгових днів.

Згідно з даними платформи, 25 червня приплив коштів отримали три криптофонди. Перше місце посів FBTC від компанії Fidelity. Він додав до свого балансу $49 млн.

Другим йде BITB від компанії Bitwise — $15 млн. На третьому місці знаходиться інвестиційний продукт фірми VanEck — $4 млн.

Відтік капіталу зафіксували ARKB — $6 млн, та конвертований фонд від компанії Grayscale (GBTC) — $30 млн.

Ще шість фондів не зафіксували ні припливу, ні відтоку капіталу. Аналогічна тенденція спостерігається у секторі біткоїн- та Ethereum-ETF у Гонконзі.

Майнер перевів 50 біткоїнів після 14 років сплячки

Соло-майнер епохи Сатоші Накамото перевів 50 BTC на криптобіржу Binance після 14 років сплячки. Про це повідомляють експерти Lookonchain.

За їхніми даними, користувач отримав 50 BTC як винагороду за опрацювання блоку на висоті 67254 у липні 2010 року. Той містив лише чотири транзакції.

Протягом 14 років адреса залишалася в сплячці. Увечері 26 червня 2024 року адреса прокинулася. З неї вивели всі активи на Binance, ймовірно, з метою продажу.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $60 680. Про це свідчать дані CoinMarketCap. У такому разі прибуток соло-майнера становить $3,03 млн.