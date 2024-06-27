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27 червня 2024, 12:24

Українці в Німеччині та Нідерландах отримують в 4 рази більше, ніж в Україні — дослідження

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні. Про це повідомляють у Міграційній платформі EWL за результатами дослідження «Розкрити потенціал: громадяни України в Німеччині та Нідерландах», проведеного разом з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні.
Фото:depositphotos

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Заробітки українців

У середньому в Німеччині вони заробляють 1334 євро на місяць нетто («чистими»). Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату нетто в Україні.

В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі більше середньої зарплати в Україні. Понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що отримують від 1500 євро до 1999 євро чистими. Ще 22% респондентів вказали, що їхня зарплата — менш як 499 євро.

У Нідерландах чверть респондентів повідомили про чисту зарплату від 1000 євро до 1499 євро. Ще чверть отримують від 500 до 999 євро та решта 25% — нижче 499 євро.

Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як «середній».

Більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу. Це свідчить про проблеми, з якими вони стикаються, часто не маючи постійного доходу чи потребуючи державної підтримки.

Натомість майже половина опитаних як у Німеччині (44%) і в Нідерландах (40%) стверджує, що попри фінансову допомогу, яка дозволяє їм жити в країні перебування, вони все одно вирішують працювати.

Також дослідження показує, що 25% громадян України в Німеччині надсилають гроші в Україну. У Нідерландах 11% респондентів відправляють фінансову допомогу на Батьківщину.

Методика опитування

Опитування було проведено з використанням гібридного підходу: онлайн-інтерв'ю CAWI та F2F-інтерв'ю в березні 2024 року з вибіркою N=400 дорослих (18+) громадян України, які наразі проживають у різних містах Німеччини (Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Кельні, Дюссельдорф, Бонн, Ессен, Бамберг, Бремен, Гамбург, Ганновер, Дінслакен, Дортмунд, Дрезден, Карлсруе, Любек, Майнц, Нюрнберг тощо)

N=400 повнолітніх (18+) громадян України, які зараз проживають у Нідерландах Амстердам, Роттердам, Гаага, Утрехт, Гронінген, Алмере, Ейндговен, Тілбург, Бреда, Гарлем, Лейден, Леуварден, Дордрехт, Арнем, Неймеген, Апелдорн, Енсхеде., Зволле, Ден Бош, Маастрихт, Зандам, Герлен, Алкмаар, Амерсфорт, Сіттард, Гелен, Ассен, Еммен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+14
veritas69
veritas69
27 червня 2024, 12:34
#
З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата визначена за годину! Усім, кому виповнилося 15 років, мають платити принаймні годинну мінімальну зарплату.
Для працівників віком 21 рік і старше мінімальна ставка — €13.27 за годину. Для молодших працівників ставка залежить від віку, зі ставками від €3.98 до €10.62.

Як розрахувати тижневий та місячний заробіток?
Ваш заробіток залежатиме від кількості робочих годин.
Наприклад, якщо ви 38 років і працюєте 18 годин на тиждень, ваш тижневий заробіток становитиме €238.86.

У лютому 2024 року, якщо ви працюєте 24 години на тиждень, ваш місячний заробіток буде €1,380.08.
Можна домовитися про фіксовану місячну зарплату, якщо у вас і вашого роботодавця є домовленість про фіксовану кількість робочих годин на тиждень.

Приклад розрахунку місячної зарплати:
Якщо ви 26 років і працюєте 40 годин на тиждень, ваша фіксована місячна зарплата за 2024 рік буде €2,317.83.
+
+15
Три літри
Три літри
27 червня 2024, 14:16
#
Скиглити про європейську зарплату: ваш вихід
+
0
vt313
vt313
27 червня 2024, 14:58
#
---
У середньому в Німеччині вони заробляють 1334 євро на місяць нетто («чистими»).
---
Що значить чистими в Німеччині? Дуже цікаво.

Потім треба заплатити 1000 за аренду житла, 200 на транспорт, після цього можеш собі ні в чому не відмовляти.
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