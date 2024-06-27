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27 червня 2024, 9:43

У Центробанку рф обіцяють обійти санкції проти «російського SWIFT»

У Центробанку рф упевнені, що зможуть обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС). Про це заявив перший заступник голови Центробанку рф Володимир Чистюхін, пише The Moscow Times.

У Центробанку рф упевнені, що зможуть обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС).
Фото:depositphotos

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Що відомо

Він стверджує, що вихід із ситуації буде знайдено, і «російський SWIFT» продовжить роботу.

«Санкційний тиск — це той факт, який необхідно буде враховувати в практичній діяльності російської інфраструктури, зокрема й Системі передання фінансових повідомлень.

Водночас ми вважаємо, що знайдемо з партнерами вихід із ситуації, що склалася, для того, щоб у належному режимі продовжити функціонування цієї системи", — стверджує Чистюхін.

Читайте: Євросоюз хоче заборонити компаніям за межами рф підключатися до російського аналога SWIFT

Новий пакет санкцій

В ухваленому 14-му пакеті санкцій ЄС заборонив європейським компаніям підключатися до СПФС і здійснювати транзакції з тими, хто використовує її за межами росії. Фактично це відрізання порушників від європейської фінансової системи, додає видання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
27 червня 2024, 10:25
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И я не сомневаюсь что обойдут, потому что импотенты с Запада ве делают так что можна заранее подготовится к этим всем шнакциям как было не раз.
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