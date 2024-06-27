У Центробанку рф упевнені, що зможуть обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС). Про це заявив перший заступник голови Центробанку рф Володимир Чистюхін, пише The Moscow Times.
У Центробанку рф обіцяють обійти санкції проти «російського SWIFT»
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Що відомо
Він стверджує, що вихід із ситуації буде знайдено, і «російський SWIFT» продовжить роботу.
«Санкційний тиск — це той факт, який необхідно буде враховувати в практичній діяльності російської інфраструктури, зокрема й Системі передання фінансових повідомлень.
Водночас ми вважаємо, що знайдемо з партнерами вихід із ситуації, що склалася, для того, щоб у належному режимі продовжити функціонування цієї системи", — стверджує Чистюхін.
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Новий пакет санкцій
В ухваленому 14-му пакеті санкцій ЄС заборонив європейським компаніям підключатися до СПФС і здійснювати транзакції з тими, хто використовує її за межами росії. Фактично це відрізання порушників від європейської фінансової системи, додає видання.
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