У Центробанку рф обіцяють обійти санкції проти «російського SWIFT»

У Центробанку рф упевнені, що зможуть обійти санкції Євросоюзу на Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС). Про це заявив перший заступник голови Центробанку рф Володимир Чистюхін, пише The Moscow Times .

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Що відомо

Він стверджує, що вихід із ситуації буде знайдено, і «російський SWIFT» продовжить роботу.

«Санкційний тиск — це той факт, який необхідно буде враховувати в практичній діяльності російської інфраструктури, зокрема й Системі передання фінансових повідомлень.

Водночас ми вважаємо, що знайдемо з партнерами вихід із ситуації, що склалася, для того, щоб у належному режимі продовжити функціонування цієї системи", — стверджує Чистюхін.

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