Укренерго: 27 червня графіки відключень світла діятимуть цілодобово

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Графіки відключень

«27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим із 17:00 до 23:00», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Читайте: Відключення світла стали тривалішими. У Міненерго розповіли, коли ситуація стане кращою

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії. Ситуація стане кращою, коли завершаться ремонтні роботи.