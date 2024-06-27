Упродовж усієї доби 27 червня діятимуть обмеження споживання електроенергії, найбільший обсяг обмежень застосовуватиметься із 17:00 до 23:00. Про це повідомляє Укренерго.
27 червня 2024, 8:21
Укренерго: 27 червня графіки відключень світла діятимуть цілодобово
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Графіки відключень
«27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим із 17:00 до 23:00», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
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Нагадаємо
Як писав «Мінфін», через нещодавні російські обстріли в Україні зберігається дефіцит в електроенергії. Ситуація стане кращою, коли завершаться ремонтні роботи.
Джерело: Мінфін
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