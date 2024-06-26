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26 червня 2024, 13:48

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів.

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При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів). Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).

За даними НБУ, за травень з України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
innapcholko
innapcholko
26 червня 2024, 14:17
#
Сделали бы свободный оборот безналичной валюты — небыло бы махинаций с наличкой!
Но в Украине царит совок, и по факту власти работают на РФ — фактов что слова расходяться с делами полно!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 червня 2024, 14:17
#
Значит дефицита наличной валюты в банках ещё долго не будет…
+
+15
bonv
bonv
26 червня 2024, 15:04
#
Потреба в валюті постійна…
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