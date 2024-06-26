Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
26 червня 2024, 13:48
Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну
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При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів). Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).
За даними НБУ, за травень з України вивезли валюти на 121 млн доларів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Но в Украине царит совок, и по факту власти работают на РФ — фактов что слова расходяться с делами полно!