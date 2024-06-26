ЄС випустить облігації на 65 мільярдів євро. Частину коштів виділять Україні

Європейська Комісія оголосила про намір у другій половині 2024 року випустити облігації ЄС на суму до 65 млрд євро . Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.

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Що відомо про випуск

Надходження від облігацій ЄС фінансуватимуть виплати в рамках NextGenerationEU та інших політичних програм, включно з виплатами Україні за програмою Ukraine Facility.

Коштом попереднього випуску облігацій ЄС виділив 6 млрд євро в рамках Ukraine Facility на 2024 рік.

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Плани фінансування на друге півріччя доведуть загальний обсяг емісії облігацій ЄС у 2024 році до 140 млрд євро. У першому півріччі ЄС випустив облігації на 75 млрд євро.

Очікується, що випуск облігацій ЄС у 2025 та 2026 роках збільшуватиметься до 150−160 млрд євро на рік для фінансування ширшого спектра політичних програм Євросоюзу.

Навіщо ЄС запозичує кошти

Єврокомісія запозичує кошти на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та розподіляє кошти державам-членам та третім країнам у рамках різних програм запозичень.

Запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету є безумовним юридичним зобов'язанням усіх держав-членів відповідно до договорів ЄС.

Із січня 2023 року Комісія випускає єдині облігації ЄС, а не облігації з окремим маркуванням окремих програм.