26 червня графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби. Про це повідомили в Укренерго.
26 червня 2024, 8:29
Укренерго повідомило, як відключатимуть світло 26 червня
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Графіки відключень
«26 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.
При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Нахрена вони це пишуть? Як це взагалі розуміти?) Типу світла не буде довше чи що? Так напишіть «світла не буде в сірих зонах», все, є білі, чорні і сірі зони, а ось це пояснення укренерго «будуть жорсткішими» таке шось)) Нехай владний квартал вирубають, все одно кнопкодави не приходять на роботу, навіщо їм світло :)