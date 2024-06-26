Укренерго повідомило, як відключатимуть світло 26 червня

«26 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00», — йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.

При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

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