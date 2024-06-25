Падіння біткоїна та виплати компенсацій клієнтам Mt. Gox: що нового на крипторинку

Ціна біткоїна впала нижче $59 000

Увечері 24 червня 2024 року ціна біткоїна опустилася в моменті до $58 890. Пізніше перша криптовалюта зросла до рівня вище $61 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $61 130. За добу актив подешевшав на 2%, за тиждень на 7%.

Mt. Gox почне виплачувати компенсацію клієнтам у липні

Збанкрутіла криптовалютна біржа Mt. Gox почне виплачувати компенсацію своїм клієнтам у липні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Користувачі отримають втрачені кошти у біткоїнах та Bitcoin Cash (BCH), відповідно до «плану реабілітації».

У повідомленні також сказано, що перед проведенням платежів знадобляться комплексна перевірка і певні заходи безпеки. Також клієнтів попросили проявити терпіння, додавши, що порядок виплат залежатиме від криптовалютної біржі.

«Ми приділили час забезпеченню безпечних і надійних виплат кредиторам, включаючи технічні засоби для здійснення виплат, дотримання фінансових правил у кожній країні, а також обговорення умов погашення з криптовалютними біржами», — йдеться в заяві компанії.

Криптовалютні ETF можуть послабити економіку Південної Кореї — ЗМІ

Інститут фінансових досліджень Південної Кореї (KIF) дійшов висновку, що потенційний запуск спотових біткоїн-ETF може мати негативні наслідки для економіки країни. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт відомства.

«Дозвіл на лістинг таких продуктів здатний призвести до побічних ефектів, таких як неефективний розподіл ресурсів, ослаблення фінансової стабільності та зростання криптографічних ризиків на ринку», — заявили експерти.

На думку аналітиків, після запуску цього класу продуктів крипторинок отримає значний приплив грошових коштів. У результаті такого перерозподілу, місцеві галузі можуть залишитися без додаткового фінансування, вважають вони.

Також у KIF додали, що торгівля криптовалютними ETF потенційно може зробити фінансовий ринок Південної Кореї вразливішим для криз — зокрема і в криптовалютному секторі. Своєю чергою, це призведе до зростання недовіри інвесторів до цього класу активів.

Незважаючи на хвилю критики, експерти назвали біржові фонди на базі криптовалют хорошим засобом заощадження. Щоправда, для цього цифрові активи мають отримати чітке визначення «унікального фінансового засобу», йдеться у звіті.

Відтік із біткоїн-ETF продовжився сьомий день поспіль

24 червня власники акцій BTC-ETF скоротили позиції на $174,5 млн. Про це свідчать дані SoSoValue. Негативна динаміка продовжилася сьомий день поспіль.

З GBTC від Grayscale інвестори вивели $90 млн, з FBTC від Fidelity — $35 млн, з EZBC від Franklin Templeton — $21 млн. В інших продуктах зафіксовано або відсутність змін, або відтік у діапазоні до $10 млн.