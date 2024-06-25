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25 червня 2024, 16:13

Українці збільшили депозити у банках на 22 млрд

Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

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Від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:

  • вклади у національній валюті — 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за травень);
  • вклади в іноземній валюті — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

У Фонді уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11% від загальної суми вкладів).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 червня 2024, 16:43
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Ежемесячный рост гривневых вкладов в укрбанках противоречит
основополагающей доктрине апологетов валютного форума Минфина…
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 червня 2024, 18:00
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В чому протиріччя? Ви ж розумієте, що цифра 1,26 млрд грн включає в себе і валютні депозити? В тому числі і конвертаційні. Також саме по собі зростання відбулося вперше з почкатку року, бо:

> вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Це або через сезонність, або через факт, що люди почали купувати більше валюти бачачи її зростання. Статистика взагалі неповна, не можна нормальних висновків зробити.
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