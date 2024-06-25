Українці збільшили депозити у банках на 22 млрд

Станом на 1 червня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,26 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 млрд грн. Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Утім, вперше за 2024 рік фіксується реальний приріст депозитів, а не за рахунок переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:

вклади у національній валюті — 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за травень);

вклади в іноземній валюті — 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

У Фонді уточнили, що частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 138,8 млрд грн (11% від загальної суми вкладів).