Данія виділяє понад 20 мільйонів євро на прискорення вступу України та Молдови до ЄС

Уряд Данії виділяє 150 млн данських крон (20,1 млн євро) на підтримку шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

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Зазначається, що 150 млн данських крон буде виділено до 2030 року, що допоможе двом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення країн до членства в ЄС.

Нові кошти для України та Молдови закріплені в інструменті в рамках Данської програми сусідства, яка вже сьогодні підтримує процеси реформ у східних сусідніх країнах, які є вирішальними для їхнього наближення до ЄС.

Окрім допомоги у розбудові адміністративних структур і законодавства, інструмент також підтримуватиме навчання та освіту.

Також наголошується, що в більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

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Нагадаємо

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення росії. Лідери країн ЄС підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові на саміті Європейської ради 23 червня 2022 року.

ЄС ухвалив вирішили почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу 14 грудня. Коли лідери Євросоюзу ухвалювали відповідне рішення, премʼєр Угорщини Віктор Орбан утримався від голосування і вийшов із зали.

У травні цього року Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати міжурядову конференцію з Україною в червні — до початку головування Угорщини.

5 червня міністри закордонних справ 12 країн ЄС направили листа Бельгії про те, що переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС потрібно починати вже в червні.